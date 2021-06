12ème édition de la Soirée courts-métrages Espace Culturel, 11 juin 2021-11 juin 2021, Bondues.

### **Programmation :** * L’AVENTURE ATOMIQUE de Loïc Barché (Punchline Cinema, 2019, 26’19) Algérie, 1961. Alors que la France vient de faire exploser sa quatrième bombe atomique, un groupe de sept soldats est envoyé́ jusqu’au point d’impact afin d’y effectuer des prélèvements et des mesures de la radioactivité́. Mais plus ils avancent, plus le capitaine, un vétéran de guerre d’une cinquantaine d’années, se voit confronté aux paradoxes d’un monde qui change, obsédé́ par le progrès. * TOMBES DU NID, de Loïc Espuche (La Poudrière, 2015, 4’53) Fabio et Dimitri se rendent à la Chicha pour que Dimitri puisse peut-être enfin aborder Linda. Sur le chemin, ils rencontrent une cane et ses petits. * RAP NIGHT, de Salvatore Lista (Offshore, 2019, 20’) Camille et François s’aiment. François voudrait qu’ils s’installent ensemble mais Camille hésite. La nuit, vêtue comme une femme ninja, le visage masqué, elle sillonne à roller les rues de leur petite ville, une batte de baseball à la main. * NEGATIVE SPACE, de Max Porter et Ru Kuwahata (Ikki Films, 2017, 5’30) Mon père m’a appris comment faire une valise. * DES CANDIDATS DÉCEVANTS d’Eric Deschamps (Dick Laurent, 2019, 8’05) Alain Tourneur passe un entretien afin de travailler comme bibliothécaire… * MEMORABLE de Bruno Collet (Vivement Lundi ! 2019, 12’03) Depuis peu, Louis, artiste peintre, et sa femme Michelle vivent d’étranges événements. L’univers qui les entoure semble en mutation. Lentement, les meubles, les objets, des personnes perdent de leur réalisme. Ils se déstructurent, parfois se délitent… * LA QUEUE DE LA SOURIS de Benjamin Renner (La Poudrière, 2007, 4’09) Dans une forêt, un lion capture une souris et menace de la dévorer. Celle-ci lui propose un marché. * BRAZIL, de Mathilde Elu (Films Grands Huit, 2018, 11’11) Camille en a une grosse. Et elle compte bien la garder. Camille a une grosse touffe. Et c’est pas une petite pouf qui va la lui enlever. Un maillot pour la vie oui. Mais pas trop petit. Une belle soirée à partager seul(e), en famille ou entre ami(e)s !

Entrée gratuite sur inscription

Le vendredi 11 juin 2021 à 20h15 aura lieu en partenariat avec l’association Dick Laurent, la 12ème édition de la Soirée courts-métrages, gratuite et tout public à l’Espace Culturel de Bondues.

