La Ciotat Bouches-du-Rhône La 12ème édition de la course des baignoires organisée par l’association Ciotat Chourmo et le bar O’Central revient cette année. Une vingtaine d’équipages s’élanceront dans le Port Vieux. Après la course, rendez-vous au bar pour la remise des prix suivie d’un concert. Cet événement rencontre à chaque édition un vif succès et attire un nombre important de spectateurs rassemblés sur les quais du Port Vieux rendu piéton.

Exposition des baignoires artisanales suivie de la Course. +33 6 52 08 99 23

