Biarritz Biarritz Biarritz, Pyrénées-Atlantiques 12ème Biarritz Piano Festival : Nobuyuki Tsujii – ANNULE Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

12ème Biarritz Piano Festival : Nobuyuki Tsujii – ANNULE Biarritz, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Biarritz. 12ème Biarritz Piano Festival : Nobuyuki Tsujii – ANNULE 2021-07-28 – 2021-07-28 Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch

Biarritz Pyrénées-Atlantiques LE CONCERT DE NOBUYUKI TSUJII, au Biarritz Piano Festival du 28 juillet est annulé.

L’artiste reviendra pour un autre concert l’année prochaine le 1er août 2022.

En raison des difficultés liées à la pandémie et des contraintes imposées par le Japon, l’artiste Nobuyuki Tsujii est contraint de reporter son concert Biarrot.

Merci de vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignement. BPF dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Biarritz Adresse Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Ville Biarritz lieuville 43.47952#-1.55843

