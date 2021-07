12ème Biarritz Piano Festival : Kyle Eastwood – Cinematique Biarritz, 10 août 2021, Biarritz.

12ème Biarritz Piano Festival : Kyle Eastwood – Cinematique 2021-08-10 21:00:00 – 2021-08-10 Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch

Biarritz Pyrénées-Atlantiques Biarritz

CINEMATIQUE – KYLE EASTWOOD

Kyle Eastwood – Contrebasse et basse

Andrew McCormak – Piano

Chris Higginbottom – Batterie

Brandon Allen – Saxophone

Quentin Collins – Trompète et bugle

Après le rendez-vous manqué des Beaux Jours (annulés en 2020), Kyle Eastwood sera pour la

première fois à Biarritz pour présenter son album « Cinematic » !

A la fois contrebassiste et compositeur, Kyle a composé des musiques pour les films de son père Clint

Eastwood : Gran Turino, Mystic River ou encore Invictus. Passionné de jazz et de cinéma, Kyle

Eastwood s’attaque avec son quartett à la reprise inédite de musique de films qui ont marqué

l’histoire du cinéma, de Taxi Driver à Gran Torino, en passant par Skyfall ou Le Bon, la brute et le

truand.

CINEMATIQUE – KYLE EASTWOOD

Kyle Eastwood – Contrebasse et basse

Andrew McCormak – Piano

Chris Higginbottom – Batterie

Brandon Allen – Saxophone

Quentin Collins – Trompète et bugle

Après le rendez-vous manqué des Beaux Jours (annulés en 2020), Kyle Eastwood sera pour la

première fois à Biarritz pour présenter son album « Cinematic » !

A la fois contrebassiste et compositeur, Kyle a composé des musiques pour les films de son père Clint

Eastwood : Gran Turino, Mystic River ou encore Invictus. Passionné de jazz et de cinéma, Kyle

Eastwood s’attaque avec son quartett à la reprise inédite de musique de films qui ont marqué

l’histoire du cinéma, de Taxi Driver à Gran Torino, en passant par Skyfall ou Le Bon, la brute et le

truand.

+33 5 59 22 44 66

CINEMATIQUE – KYLE EASTWOOD

Kyle Eastwood – Contrebasse et basse

Andrew McCormak – Piano

Chris Higginbottom – Batterie

Brandon Allen – Saxophone

Quentin Collins – Trompète et bugle

Après le rendez-vous manqué des Beaux Jours (annulés en 2020), Kyle Eastwood sera pour la

première fois à Biarritz pour présenter son album « Cinematic » !

A la fois contrebassiste et compositeur, Kyle a composé des musiques pour les films de son père Clint

Eastwood : Gran Turino, Mystic River ou encore Invictus. Passionné de jazz et de cinéma, Kyle

Eastwood s’attaque avec son quartett à la reprise inédite de musique de films qui ont marqué

l’histoire du cinéma, de Taxi Driver à Gran Torino, en passant par Skyfall ou Le Bon, la brute et le

truand.

jerome bonnet

dernière mise à jour : 2021-06-11 par OT Biarritz