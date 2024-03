12e Triathlon de Mesquer Quimiac Bôle de Merquel 44420 Mesquer Mesquer, samedi 1 juin 2024.

12e Triathlon de Mesquer Quimiac Samedi 1er juin de 9h à 15h: swimrun Dimanche 2 juin de 7h30 à 18h: triathlon 1 et 2 juin Bôle de Merquel 44420 Mesquer Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T09:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Samedi 1er juin de 9h à 15h: swimrun

Dimanche 2 juin de 7h30 à 18h: triathlon

Bôle de Merquel 44420 Mesquer Bôle de Merquel 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 19 29 30 06 »}, {« type »: « email », « value »: « triathlon.cote.damour@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://tri-cote-damour.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/12e-triathlon-de-mesquer-quimiac-mesquer.html »}]

JEUNESSE SPORT