Mairie Les Essarts le Roi, le dimanche 28 novembre à 09:30

[**Philippe Annocque**](https://www.editions-lunatique.com/philippe-annocque), auteur chez Lunatique de [_**Mon jeune grand-père**_](https://www.editions-lunatique.com/mon-jeune-grand-pere) et de [_**Mon petit DIRELICON, dictionnaire des idées reçues sur la littérature contemporaine, mais quand même un peu à la manière de Flaubert**_](https://www.editions-lunatique.com/mon-petit-direlicon), sera en dédicace à la mairie de Rambouillet le 28 novembvre, de 9h30 à 18h. [**Programme complet du salon du livre**](https://www.salonlivrelesessartsleroi.com/auteurs-2021)

Entrée libre

Un cadre bucolique aux portes du massif forestier de Rambouillet, de la vallée de Chevreuse et des étangs de Hollande

2021-11-28T09:30:00 2021-11-28T18:00:00

