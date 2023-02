12e Rencontre de l’hébergement solidaire du Réseau Hospitalité Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement

12e Rencontre de l’hébergement solidaire du Réseau Hospitalité Théâtre de l’Oeuvre, 2 mars 2023, Marseille 1er Arrondissement . 12e Rencontre de l’hébergement solidaire du Réseau Hospitalité 1 rue Mission de France Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhone Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France

2023-03-02 18:30:00 – 2023-03-02 20:30:00

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France

Marseille 1er Arrondissement

Bouches-du-Rhone Cette rencontre sera l’occasion de fêter le 5e anniversaire de ces rencontres.

Rétrospective et suites…de la loi Collomb… à la loi Darmanin, impact sur les conditions de vie des personnes exilées.



Programme



Bilan des 5 ans : diaporama commenté des 11 flyers des rencontres depuis 5 ans, comportant les thèmes traités.

Discussion avec les participants : qu’est-ce que l’on retient ? Quels sont les sujets qui nous ont paru les plus intéressants, les plus instructifs, les plus concrets, les plus utiles ? Quelles suites donner à ces rencontres ? continuer ? Quelle périodicité ? Quels sujets à traiter ?



L’impact de la loi « immigration-asile » sur les conditions de vie des personnes exilées (précarisation, hébergement, emploi….. ?



L’avancement des travaux du groupe « hébergement solidaire »



Informations diverses Rencontre “hébergement solidaire”, en faveur des personnes à la rue, ce que dit la loi, recherche d’hébergeurs ; débats et discussions. contact@reseauhospitalite.org Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-02-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 1er Arrondissement Autres Lieu Marseille 1er Arrondissement Adresse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhone Théâtre de l'Oeuvre 1 rue Mission de France Ville Marseille 1er Arrondissement lieuville Théâtre de l'Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement Departement Bouches-du-Rhone

Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhone https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille 1er arrondissement /

12e Rencontre de l’hébergement solidaire du Réseau Hospitalité Théâtre de l’Oeuvre 2023-03-02 was last modified: by 12e Rencontre de l’hébergement solidaire du Réseau Hospitalité Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement 2 mars 2023 1 Rue Mission de France Théâtre de L'Œuvre Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Théâtre de l'Oeuvre Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhone