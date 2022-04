12e parcours d’art contemporain ancien presbytere Cerdon Catégories d’évènement: Cerdon

ART-GENS 12e parcours d’art contemporain Cette exposition d’art dans notre village de caractère est désormais reconnue dans la région comme un moment de belles découvertes, d’échanges et de convivialité avec les artistes. Ceux-ci seront 12, venant d’horizons variés, répartis harmonieusement par 1, 2 ou 3 dans les 6 lieux détournés que nous offrent des habitants de Cerdon : granges aménagées, gite rural, jardins. Chaque lieu est unique offrant des œuvres de peintres, sculpteurs, céramistes, laqueur, graveur. Ils sont nouveaux chaque année: même si certains demandent à revenir exposer… Le parcours est flêché pour aller de lieu en lieu dans le centre de notre village. Nous voulons, chaque année, étonner par la diversité et la qualité de l’exposition. Les visiteurs peuvent évidemment acquérir des œuvres en fonction de leur goût et de leur budget.

entrée libre et gratuite

Exposition d'art chez des habitants de Cerdon avec un, deux ou trois artistes. Chaque lieu est donc unique offrant des œuvres de sculpteurs, peintres, graveur, céramiste, laqueur…

2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-15T10:00:00 2022-05-15T18:00:00

