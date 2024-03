12E FESTIVAL DU FILM DE FONTENAY-LE-COMTE Cinéma Renaissance Fontenay-le-Comte, dimanche 24 mars 2024.

12E FESTIVAL DU FILM DE FONTENAY-LE-COMTE Cinéma Renaissance Fontenay-le-Comte Vendée

Avant-première Film « Sidonie au Japon » de Élise Girard (2024)

Sidonie se rend à Osaka à l’occasion de la réédition de son premier livre. À l’aéroport, elle est accueillie par son éditeur lui-même qui lui annonce qu’il lui sera entièrement dévoué durant son séjour. Ces six jours de voyage ne seront pas sans surprise pour l’un comme pour l’autre. Délicate chronique, aussi drôle que dépaysante qui creuse les sujets simples et profonds de la

vie et de la mort, du deuil et de la renaissance. La réalisatrice dit avoir écrit son film à partir de sa propre expérience sensible du Japon mais aussi en pensant à Isabelle Huppert pour interpréter son personnage. Sidonie déambule entre les temples et les cerisiers du Japon et, confrontée à cet ailleurs autant qu’à l’Autre, son voyage devient intérieur. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 14:00:00

fin : 2024-03-24

Cinéma Renaissance 8 Rue de l’Ancien Hopital

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire infos.kinozoom@gmail.com

