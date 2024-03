12E FESTIVAL DU FILM DE FONTENAY-LE-COMTE Cinéma Renaissance Fontenay-le-Comte, dimanche 24 mars 2024.

12E FESTIVAL DU FILM DE FONTENAY-LE-COMTE Cinéma Renaissance Fontenay-le-Comte Vendée

Film « Les Affranchis » de Martin Scorsese (1990)

Dans le quartier de Brooklyn, Henry Hill, adolescent dans les années 50, devient peu à peu un affranchi, vivant dans la mafia en marge des lois communes. Affublé des gangsters Tommy et Jimmy, il se fait sa place au milieu des trafics, des arnaques et des vols en tout genre. Devenus adultes, ils montent des coups toujours plus ambitieux… .

Début : 2024-03-24 19:00:00

fin : 2024-03-24

Cinéma Renaissance 8 Rue de l’Ancien Hopital

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire infos.kinozoom@gmail.com

