12E FESTIVAL DU FILM DE FONTENAY-LE-COMTE Cinéma Renaissance Fontenay-le-Comte, samedi 23 mars 2024.

Séance rencontre Film « Delicatessen » de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro (1991)

Dans une France post-apocalyptique, Louison, un ancien clown, est engagé comme portier et homme à tout faire dans un immeuble. Les locataires apparaissent étranges et ayant des mœurs bizarres, tandis qu’au rez-de-chaussée, la boucherie-charcuterie Delicatessen fait des affaires.

En présence de Dominique Pinon. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 21:00:00

fin : 2024-03-23

Cinéma Renaissance 8 Rue de l’Ancien Hopital

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

