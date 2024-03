12E FESTIVAL DU FILM DE FONTENAY-LE-COMTE Cinéma Renaissance Fontenay-le-Comte, samedi 23 mars 2024.

12E FESTIVAL DU FILM DE FONTENAY-LE-COMTE Cinéma Renaissance Fontenay-le-Comte Vendée

Film « The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes » de Tomohisa Taguchi (2024)

Selon une légende urbaine, un mystérieux tunnel offre à celui qui ose s’y aventurer ce qu’il désire de plus cher… Mais à un prix le temps s’écoule à un autre rythme rendant l’expérience dangereuse. Kaoru, un jeune lycéen, vit tant bien que mal depuis la disparition de sa petite sœur. Un jour, il découvre par hasard le tunnel, mais se rend compte qu’il est suivi par Anzu, une jeune fille venant d’arriver dans le même lycée. Elle lui propose son aide pour tenter l’expérience. Mais que va-t-elle lui demander en échange ? .

Début : 2024-03-23 15:30:00

Cinéma Renaissance 8 Rue de l’Ancien Hopital

Cinéma Renaissance 8 Rue de l'Ancien Hopital

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

