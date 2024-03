12E FESTIVAL DU FILM DE FONTENAY-LE-COMTE Cinéma Renaissance Fontenay-le-Comte, samedi 23 mars 2024.

12E FESTIVAL DU FILM DE FONTENAY-LE-COMTE Cinéma Renaissance Fontenay-le-Comte Vendée

Séance rencontre Film « Le Boucher » de et écrit par Claude Chabrol (1970)

À un repas de noces, Hélène, directrice d’école, fait la connaissance de Popaul , le boucher du village, un vétéran des guerres d’Indochine et d’Algérie. Ils se revoient volontiers et deviennent amis. Un jour, on découvre une femme du bourg voisin assassinée…

Retrouvez Cécile Maistre-Chabrol à l’occasion de cette projection et lors de séances de signature de son ouvrage « Torremolinos ».

Petit déjeuner offert avant la séance. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:30:00

fin : 2024-03-23

Cinéma Renaissance 8 Rue de l’Ancien Hopital

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire infos.kinozoom@gmail.com

L’événement 12E FESTIVAL DU FILM DE FONTENAY-LE-COMTE Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2024-03-07 par Vendée Expansion