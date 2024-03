12E FESTIVAL DU FILM DE FONTENAY-LE-COMTE Cinéma Renaissance Fontenay-le-Comte, samedi 23 mars 2024.

Film « La Belle et le Clochard » de Hamilton Luske, Clyde Gerinimi et Wilfred Jackson (1955)

Une jeune et jolie chienne nommée Lady vit heureuse dans une belle et grande maison entourée de l’affection de ses maîtres. Mais l’arrivée d’un nouveau-né dans la petite famille va quelque peu perturber le quotidien de Lady et son bonheur insouciant elle n’est plus le centre d’attention de ses maîtres adorés. Le pire survient lorsqu’elle est chassée de la maison par l’horripilante tante Sarah et ses deux affreux chats siamois. Livrée à elle-même, elle fait la connaissance d’un chien errant, Clochard, qui la prend sous son aile.

Petit déjeuner offert avant la séance. .

Début : 2024-03-23 10:30:00

Cinéma Renaissance 8 Rue de l’Ancien Hopital

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire infos.kinozoom@gmail.com

