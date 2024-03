12E FESTIVAL DU FILM DE FONTENAY-LE-COMTE Cinéma Renaissance Fontenay-le-Comte, samedi 23 mars 2024.

Film « Wallace & Gromit Les Inventuriers » de Nick Park (1989 et 1993)

Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique chien Gromit, enchainent les aventures rocambolesques et les rencontres improbables. D’un voyage sur la Lune dans « Une grande excursion » à l’hébergement d’un locataire peu recommandable dans « Un mauvais pantalon », redécouvrez les deux premiers volets de leurs folles péripéties.

Dès 5 ans. Goûter offert à l’issue de la séance. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23

Cinéma Renaissance 8 Rue de l’Ancien Hopital

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire infos.kinozoom@gmail.com

