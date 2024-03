12E FESTIVAL DU FILM DE FONTENAY-LE-COMTE Cinéma Renaissance Fontenay-le-Comte, vendredi 22 mars 2024.

12E FESTIVAL DU FILM DE FONTENAY-LE-COMTE Cinéma Renaissance Fontenay-le-Comte Vendée

Séance rencontre Documentaire « Chabrol, l’anticonformiste » de Cécile Maistre-Chabrol (2018)

Claude Chabrol laisse derrière lui une abondante et hétéroclite filmographie, mais aussi l’image d’un bon vivant, d’un jouisseur débonnaire, d’un artisan sans égo, et d’un libre penseur impertinent qui n’a jamais cultivé ni mystère, ni scandale. Une énigme demeure pourtant comment a-t-il réussi à faire 58 films en 50 ans ? De nombreux extraits de ses films, incontournables ou moins connus, et des témoignages de ceux qui participèrent à son cinéma, complices et acteurs fétiches, illustrent le récit d’une vie épatante, racontée par Cécile, sa fille adoptive, qui fut aussi sa collaboratrice pendant de nombreuses années.

Retrouvez Cécile Maistre-Chabrol à l’occasion de cette projection et lors de séances de signature de son ouvrage « Torremolinos ». .

Début : 2024-03-22 18:00:00

fin : 2024-03-22

Cinéma Renaissance 8 Rue de l’Ancien Hopital

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire infos.kinozoom@gmail.com

