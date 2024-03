12E FESTIVAL DU FILM DE FONTENAY-LE-COMTE Cinéma Renaissance Fontenay-le-Comte, vendredi 22 mars 2024.

Film « Shaun of the Dead » de Edgar Wright (2004)

Shaun, un trentenaire, ne fait pas grand-chose de sa vie. Sans réelles ambitions ni perspectives professionnelles, il partage avec deux colocataires un appartement et passe ses soirées au Winchester, le pub du coin. Liz, sa petite amie, se plaint de cette vie et voudrait que Shaun s’engage. Lassée par ses vaines promesses et son incapacité à se consacrer un peu à leur couple, Liz décide de rompre. Très vite, la vie bien banale de Shaun va prendre un tournant inattendu quand une invasion de morts-vivants va déferler sur sa ville. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:45:00

fin : 2024-03-22

Cinéma Renaissance 8 Rue de l’Ancien Hopital

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire infos.kinozoom@gmail.com

