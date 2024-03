12E FESTIVAL DU FILM DE FONTENAY-LE-COMTE Cinéma Renaissance Fontenay-le-Comte, vendredi 22 mars 2024.

Séance rencontre Film « La Cérémonie » de Claude Chabrol (1995)

Sophie, une jeune bonne sérieuse et dévouée quoiqu’étrangement dure et fermée, est engagée au service d’une famille bourgeoise vivant à la campagne, près de Saint-Malo. Elle se lie d’amitié avec Jeanne, la postière du village, aussi exubérante qu’elle-même est taciturne…

Inspiré d’un fait divers célèbre ( l’affaire des sœurs Papin ), le film aborde la lutte des classes en une montée en tension qui le situe entre film social et suspense hitchcockien.

Retrouvez Cécile Maistre-Chabrol à l’occasion de cette projection et lors de séances de signature de son ouvrage « Torremolinos ». .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22

Cinéma Renaissance 8 Rue de l’Ancien Hopital

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire infos.kinozoom@gmail.com

