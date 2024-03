12E FESTIVAL DU FILM DE FONTENAY-LE-COMTE Cinéma Renaissance Fontenay-le-Comte, jeudi 21 mars 2024.

Film « Le Goût du saké » de et écrit par Yasujiro Ozu (1962)

Veuf, Shuhei Hirayama approche de la retraite et vit toujours avec sa fille Michiko qui est en âge de se marier. Le père comme la fille repoussent l’échéance, l’un craignant la solitude et l’autre la culpabilité de l’abandon. Après le travail, Hirayama a l’habitude de retrouver des amis autour d’un verre. Un soir, l’un d’eux lui propose un gendre pour sa fille, mais le père hésite. Quelques jours plus tard, le groupe d’amis retrouve un de leurs anciens professeurs qui, n’ayant pas su se séparer de sa fille, vit désormais dans la pauvreté. Hirayama se dit alors qu’il est temps de songer à l’avenir de Michiko… .

Début : 2024-03-21 14:00:00

Cinéma Renaissance 8 Rue de l’Ancien Hopital

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire infos.kinozoom@gmail.com

