12E FESTIVAL DU FILM DE FONTENAY-LE-COMTE Cinéma Renaissance Fontenay-le-Comte, jeudi 21 mars 2024.

12E FESTIVAL DU FILM DE FONTENAY-LE-COMTE Cinéma Renaissance Fontenay-le-Comte Vendée

Séance rencontre Film « Voici le temps des assassins » de et écrit par Julien Duvivier (1956)

À Paris, le restaurateur André Châtelin voit débarquer dans son établissement la jeune Catherine, fille de sa première épouse. Châtelin lui offre l’hospitalité. Mais la jeune fille joue alors un jeu de plus en plus trouble et inquiétant.

En présence de Laurent Delmas. .

Début : 2024-03-21 21:30:00

fin : 2024-03-21

Cinéma Renaissance 8 Rue de l’Ancien Hopital

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire infos.kinozoom@gmail.com

