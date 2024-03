12E FESTIVAL DU FILM DE FONTENAY-LE-COMTE Cinéma Renaissance Fontenay-le-Comte, mercredi 20 mars 2024.

Film « La Graine et le Mulet » de et écrit par Abdellatif Kechiche (2007)

À Sète, Slimane Beiji, un vieil algérien qui a travaillé toute sa vie au chantier naval se retrouve licencié. D’abord affecté par un sentiment d’échec et d’inutilité, il veut rebondir avec l’aide des siens, il décide de créer sa propre affaire… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 17:30:00

fin : 2024-03-20

Cinéma Renaissance 8 Rue de l’Ancien Hopital

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire infos.kinozoom@gmail.com

