12E FESTIVAL DU FILM DE FONTENAY-LE-COMTE Cinéma Renaissance Fontenay-le-Comte, mercredi 20 mars 2024.

12E FESTIVAL DU FILM DE FONTENAY-LE-COMTE Cinéma Renaissance Fontenay-le-Comte Vendée

Film « Linda veut du poulet ! » de Chiara Malta et Sébastien Laudenbach (2023)

Non, ce n’est pas Linda qui a pris la bague de sa mère Paulette ! Cette punition est parfaitement injuste !… Et maintenant Paulette ferait tout pour se faire pardonner, même un poulet

aux poivrons, elle qui ne sait pas cuisiner. Mais comment trouver un poulet un jour de grève

générale ?… De poulailler en camion de pastèques, de flicaille zélée en routier allergique,

de mémé en inondation, Paulette et sa fille partiront en quête du poulet, entraînant toute la

bande à Linda et finalement tout le quartier. Mais Linda ne sait pas que ce poulet, jadis si

bien cuisiné par son père, est la clef de son souvenir perdu… Au fait, quelqu’un sait tuer un

poulet ?…

Dès 6 ans. Séance scolaire ouverte au public. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 17:00:00

fin : 2024-03-20

Cinéma Renaissance 8 Rue de l’Ancien Hopital

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire infos.kinozoom@gmail.com

