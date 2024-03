12E FESTIVAL DU FILM DE FONTENAY-LE-COMTE Cinéma Renaissance Fontenay-le-Comte, vendredi 22 mars 2024.

12E FESTIVAL DU FILM DE FONTENAY-LE-COMTE Cinéma Renaissance Fontenay-le-Comte Vendée

Film « Soleil vert » de Richard Fleischer (1974)

New York en 2022. Un brouillard a envahi la surface du globe, tuant la végétation et la plupart des espèces animales. D’un côté, les nantis qui peuvent avoir accès à la nourriture rare et très chère, de l’autre, les affamés nourris d’un produit synthétique, le soylent, rationné par le gouvernement…

Séances scolaires ouvertes au public. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 14:00:00

fin : 2024-03-22

Cinéma Renaissance 8 Rue de l’Ancien Hopital

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire infos.kinozoom@gmail.com

