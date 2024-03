12E FESTIVAL DU FILM DE FONTENAY-LE-COMTE Cinéma Renaissance Fontenay-le-Comte, mardi 19 mars 2024.

Conférence Le goût du cinéma

Le gastronome serait-il à la nourriture, ce que le cinéphile est au cinéma ? Pierre Bonneau nous expliquera comment, de même que le gourmet, peu à peu, sensibilise son palais aux mets les plus raffinés, le regard du spectateur peut s’aiguiser. Il nous proposera alors de comprendre comment, de la même manière que l’on goûte un bon plat et qu’il nous évoque mille souvenirs, l’on peut expérimenter un film, comment l’on peut comprendre l’art cinématographique, comment l’on peut relier les œuvres entre elles. En restauration, l’offre abonde, entre les plats préparés, prêts à l’emploi et le fait maison artisanal ; de même le cinéma oscille toujours entre une tendance industrielle et une volonté artistique. Dès lors, les questions se posent qu’est-ce qu’un bon film ? Quels films faut-il voir ? Faut-il revoir des films déjà vus ? Comment devenir, dans l’art cinématographique, un fin gourmet ?

Entrée libre. .

Début : 2024-03-19 18:30:00

Cinéma Renaissance 8 Rue de l’Ancien Hopital

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire infos.kinozoom@gmail.com

