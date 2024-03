12E FESTIVAL DU FILM DE FONTENAY-LE-COMTE Cinéma Renaissance Fontenay-le-Comte, mardi 19 mars 2024.

12E FESTIVAL DU FILM DE FONTENAY-LE-COMTE Cinéma Renaissance Fontenay-le-Comte Vendée

Film « La Colline aux cailloux » de Célia Tisserant, Arnaud Demuynck, Rémi Durin et Marjolaine Perreten (2022)

Alfred doit fuir son pays et a besoin d’une nouvelle maison. Alphonse a l’âme d’un artiste et passe ses journées à regarder les nuages sans être compris par ses amis ni par ses parents. Une famille voit son village balayé par une inondation et part à la recherche d’une autre terre d’accueil.

Le programme La colline aux cailloux est composé de trois films sur l’identité, l’exil et l’accueil. Toutes ces histoires se déroulent dans une forêt, aux couleurs douces et poétiques, où les personnages sont des oiseaux, des écureuils et des musaraignes. Avec sensibilité, parfois même avec humour, les auteurs parlent du vivre-ensemble et de la nécessaire générosité dont nous devons faire preuve face à nos différences.

Dès 4 ans. Séances scolaires ouvertes au public. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 09:30:00

fin : 2024-03-19

Cinéma Renaissance 8 Rue de l’Ancien Hopital

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire infos.kinozoom@gmail.com

