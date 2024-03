12E FESTIVAL DU FILM DE FONTENAY-LE-COMTE Cinéma Renaissance Fontenay-le-Comte, vendredi 22 mars 2024.

Film « Le château solitaire dans le Miroir » de Keichii Hara (2023)

D’après le roman éponyme de Tsujimura Mizuki.

Un beau jour, le miroir dans la chambre de Kokoro se met à scintiller. À peine la jeune fille l’a-t-elle effleuré qu’elle se retrouve dans un formidable château digne d’un conte de fées. Là, une mystérieuse fillette affublée d’un masque de loup lui soumet un défi. Elle a un an pour l’accomplir et ainsi réaliser un souhait. Seulement Kokoro n’est pas seule six autres adolescents ont le même objectif qu’elle.

Séances scolaires ouvertes au public. .

Début : 2024-03-22 14:00:00

fin : 2024-03-22

Cinéma Renaissance 8 Rue de l’Ancien Hopital

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire infos.kinozoom@gmail.com

