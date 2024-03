12E FESTIVAL DU FILM DE FONTENAY-LE-COMTE Cinéma Renaissance Fontenay-le-Comte, jeudi 21 mars 2024.

Film « Les Tourouges et les Toubleus » de Samantha Cutler et Daniel Snaddon (2023)

D’après l’album de Julia Donaldson et Axel Scheffler

Un programme de quatre courts métrages hauts en couleur pour triompher des différences ! Sur une lointaine planète vivaient Édouard et Jeannette, un Toubleu et une Tourouge. Par un beau matin, ces deux-là tombèrent amoureux. Malheureusement pour eux, les Tourouges et les Toubleus ne se mélangent pas, et bien plus encore ils se détestent ! Par les créateurs du Gruffalo et de Superasticot.

Dès 4 ans. Séances scolaires ouvertes au public.

Séances suivies d’un atelier d’initiation Stopmotion avec de la pâte à modeler. .

Début : 2024-03-21 09:30:00

fin : 2024-03-21

Cinéma Renaissance 8 Rue de l’Ancien Hopital

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire infos.kinozoom@gmail.com

