12E FESTIVAL DU FILM DE FONTENAY-LE-COMTE Cinéma Renaissance Fontenay-le-Comte, lundi 18 mars 2024.

Film « Festen » de Thomas Vinterberg (1998)

Helge fête ses soixante ans et, à cette occasion, il réunit toute sa famille dans sa grande maison. Au cours du dîner, plusieurs invités racontent des anecdotes, jusqu’à ce que Christian, le fils aîné, prenne à son tour la parole…

Film choc de Thomas Vinterberg qui suit les préceptes du Dogme95 courant cinématographique danois radical et innovant pour immerger le spectateur au plus près des personnages. À une construction qui respecte l’unité de temps, de lieu et d’action, Vinterberg ajoute des jeux d’images constants et percutants, donnant au film une incroyable puissance visuelle. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-18 20:30:00

fin : 2024-03-18

Cinéma Renaissance 8 Rue de l’Ancien Hopital

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire infos.kinozoom@gmail.com

L’événement 12E FESTIVAL DU FILM DE FONTENAY-LE-COMTE Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2024-03-06 par Vendée Expansion