12e Festival du cerf-volant de Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer, 16 avril 2022, Trouville-sur-Mer.

12e Festival du cerf-volant de Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer

2022-04-16 10:00:00 – 2022-04-16 18:00:00

Trouville-sur-Mer Calvados

Le Festival du cerf-volant revient à Trouville-sur-Mer cette année !

L’association «Ciel de Rêve» s’emparera du ciel trouvillais le temps d’un week-end pour la douzième édition de ce festival aérien.

> Samedi 16 avril : de 14h à 18h

12h : inauguration du festival par madame le maire et les membres du conseil municipal

14h : ouverture du festival

jusqu’à 18h : démonstrations de tous types de cerf-volants et animations diverses

> Dimanche 17 avril : de 10h à 18h

10h à 18h : démonstrations et vol libre des différentes disciplines du cerf-volant

17h : remise des prix et lots des ateliers enfants

> Samedi 16 & Dimanche 17 avril 2022

– Démonstrations de cerfs-volants monofils artistiques et traditionnels

– Chorégraphies de cerfs-volants pilotables, 2 et 4 lignes et démos sur musique

– Ballets de cerfs-volants révolution en teams et paires

– Cerfs-volants gonflables géants

– Voiles de traction

– Mégateam de cerfs-volants pilotables

– Plusieurs largages de bonbons par des cerfs-volants

– Largages de peluches à gagner par des cerfs-volants

– Jardins et couloirs du vent

– Expo photos aériennes prises par des cerfs-volants

– Initiations et accompagnements adultes et enfants tous types de cerfs-volants

– Concours du plus beau cerf-volant enfant. (3 prix a gagner + lots de consolations)

– Stand de vente de cerfs-volants

– Atelier enfants sur les deux jours, offerts par la ville de Trouville-sur-Mer

Des animations haute en couleurs, variés et divertsissantes chaleureuse et conviale, une ambiance pour ravir petits et grands !

12h :…

Trouville-sur-Mer

