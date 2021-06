Serres-Castet Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques, Serres-Castet 12è édition : Salsa night Serres-Castet Serres-Castet Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Serres-Castet

12è édition : Salsa night Serres-Castet, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Serres-Castet. 12è édition : Salsa night 2021-07-09 20:00:00 – 2021-07-09 02:00:00

Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques 20h, animation danse en plein air

21h funky night (funk 80)

22h Ara Oko (salsa)

affiche
dernière mise à jour : 2021-06-24

