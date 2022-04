12e édition des Vignes Toquées Beaucaire Beaucaire BeaucaireBeaucaire Catégories d’évènement: Beaucaire

Beaucaire Gard Beaucaire Beaucaire Gard Beaucaire C’est dans le cadre enchanteur du Château Mourgues du Grès, sur les coteaux Est de l’appellation, que la 12e édition des Vignes Toquées prendra place entre Beaucaire et Bellegarde. Une balade guidée par le plaisir des sens avec un menu signé par le chef étoilé Christophe Ducros de La Maison d’Uzès et plus de 40 cuvées de l’AOC Costières de Nîmes à déguster en compagnie des vignerons. Un moment de convivialité et de partage ! La balade nocturne sous les étoilesDe quoi faire rêver les amoureux des Costières de Nîmes, une balade nocturne qui se déroulera le 20 mai au soir. Un parcours entre vignes et domaine, la dégustation d’un menu gastronomique en 6 plats signé par les chefs étoilés de l’association Gard aux Chefs, servi en banquet avec les cuvées haut de gamme de l’appellation. +33 4 66 36 96 20 https://www.costieres-nimes.org/ Droits libres

