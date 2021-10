Albi Maison de l'Amitié Albi, Tarn 12E ÉDITION DE LA JOURNÉE NATIONALE DES AIDANTS Maison de l’Amitié Albi Catégories d’évènement: Albi

Maison de l’Amitié, le samedi 9 octobre à 14:00

Pour sa 4e participation à cette journée, la Maison de l’Amitié propose **à 14h la conférence** « _Pourquoi pratiquer une activité physique adaptée à sa santé ? »_ suivie d’un atelier/découverte par Marie-Hélène Carleset Delphine Arcambal, enseignantes en activité physique. **15h30 : atelier** « _respirer au quotidien, relaxation et initiation aux auto massages_ » animé par Carole Corbière Gasc, géronto-psychologue et Christel Bravi, accompa­gnante éducative et sociale et assistante de soins en gérontologie. Conférence & atelier Maison de l’Amitié 14 place du Palais, 81000 Albi Albi Tarn

2021-10-09T14:00:00 2021-10-09T17:00:00

