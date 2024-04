12E COURSE DES LAVOIRS Espace Porte de Moselle Danne-et-Quatre-Vents, samedi 25 mai 2024.

Samedi

12e Course des Lavoirs du Sports Loisirs Club de Danne et Quatre Vents. Une course nature de 12 km, ouverte à partir de la catégorie Juniors. Dénivelé +300/-300 mètres. Un lot sera remis aux 100 premiers inscrits ! Cette course est la 2e étape du challenge Trail des 5 Terres du Pays de Phalsbourg.Tout public

16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 17:00:00

fin : 2024-05-25

Espace Porte de Moselle 18 Chemin du Roth

Danne-et-Quatre-Vents 57370 Moselle Grand Est jjeanluc@live.fr

