Repas choucroute 12a rue Louis Adam Muttersholtz, 19 novembre 2023, Muttersholtz.

Muttersholtz,Bas-Rhin

Repas avec choucroute et tarte aux pommes, organisé par l’association Arrom.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . EUR.

12a rue Louis Adam

Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est



Meal with sauerkraut and apple pie, organized by the Arrom association

Comida con chucrut y tarta de manzana, organizada por la asociación Arrom

Essen mit Sauerkraut und Apfelkuchen, organisiert vom Verein Arrom

Mise à jour le 2023-10-04 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme