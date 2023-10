Chasse aux trésors de Noël : Un noël minéral 12A place de la République Rouffach, 25 novembre 2023, Rouffach.

Rouffach,Haut-Rhin

Découverte ludique de la ville de Rouffach. Carnet de route à l’office de tourisme..

2023-11-25 fin : 2024-01-06 . 0 EUR.

12A place de la République

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est



Playful discovery of the city of Rouffach. Road book at the tourist office.

Divertido descubrimiento de la ciudad de Rouffach. Libro de ruta en la oficina de turismo.

Spielerische Entdeckung der Stadt Rouffach. Carnet de route im Tourismusbüro.

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach