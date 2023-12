Bal traditionnel 129 Rue du Marché Mercuès Catégories d’Évènement: Lot

Mercuès Bal traditionnel 129 Rue du Marché Mercuès, 9 mars 2024, Mercuès. Mercuès Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 21:00:00

fin : 2024-03-09 Bal traditionnel avec les Barjacaires.

Bal traditionnel avec les Barjacaires .

129 Rue du Marché Salle des fêtes

Mercuès 46090 Lot Occitanie

Mise à jour le 2023-12-27 par OT Cahors – Vallée du Lot Détails Catégories d’Évènement: Lot, Mercuès Autres Code postal 46090 Lieu 129 Rue du Marché Adresse 129 Rue du Marché Salle des fêtes Ville Mercuès Departement Lot Lieu Ville 129 Rue du Marché Mercuès Latitude 44.4970931 Longitude 1.3865341 latitude longitude 44.4970931;1.3865341

129 Rue du Marché Mercuès Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mercues/