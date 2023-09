Théâtre à Mercuès: « Boucs émissaires » 129 rue du marché Mercuès, 12 novembre 2023, Mercuès.

Mercuès,Lot

Par la Causse Toujours Compagnie

Avec : Valérie Burczyk-Riva, Chrystelle Desmarecaux, Christian Maes, Dominique Pichoff, Daniel Terrier, Georges Winter.

Musique : Claude Préchac

Mise en scène : Jean-Pierre Staquet

Le spectacle réunissant cinq auteurs contemporains autour de 8 courtes pièces, entrecoupées de chansons et de musiques est interprété par 6 comédiens et un musicien sur scène. Des textes qui parlent avec humour des réalités de notre société de consommation mondialisée : les invisibles, l’emploi à tout prix, l’abêtissement télévisuel, la fabrique du bouc émissaire, le confort solitaire, le travail mal partagé … Un théâtre contemporain de ce qui fait notre quotidien, où se mêlent le rire, la réflexion et aussi l’émotion

2023-11-12 15:30:00 fin : 2023-11-12 17:00:00. EUR.

129 rue du marché Salle des fêtes

Mercuès 46090 Lot Occitanie



By Causse Toujours Compagnie

With : Valérie Burczyk-Riva, Chrystelle Desmarecaux, Christian Maes, Dominique Pichoff, Daniel Terrier, Georges Winter.

Music: Claude Préchac

Director: Jean-Pierre Staquet

The show features 8 short plays by five contemporary authors, interspersed with songs and music, performed by 6 actors and a musician on stage. Texts that speak with humor of the realities of our globalized consumer society: the invisible, employment at any price, television?s dumbing-down, the scapegoat factory, solitary comfort, badly shared work? A contemporary theater of the everyday, combining laughter, reflection and emotion

Por Causse Toujours Compagnie

Interpretado por Valérie Burczyk-Riva, Chrystelle Desmarecaux, Christian Maes, Dominique Pichoff, Daniel Terrier, Georges Winter.

Música: Claude Préchac

Dirección: Jean-Pierre Staquet

Este espectáculo reúne a cinco autores contemporáneos en 8 obras cortas, intercaladas con canciones y música, interpretadas por 6 actores y un músico en escena. Los textos hablan con humor de las realidades de nuestra sociedad de consumo globalizada: lo invisible, el trabajo a cualquier precio, el atontamiento de la televisión, la fábrica de chivos expiatorios, el confort solitario, el trabajo mal compartido.. Una obra contemporánea sobre nuestra vida cotidiana, que combina risa, reflexión y emoción

Von der Causse Toujours Compagnie

Mit: Valérie Burczyk-Riva, Chrystelle Desmarecaux, Christian Maes, Dominique Pichoff, Daniel Terrier, Georges Winter.

Musik: Claude Préchac

Regie: Jean-Pierre Staquet

Das Schauspiel, das fünf zeitgenössische Autoren um 8 kurze Stücke versammelt, die von Liedern und Musik unterbrochen werden, wird von 6 Schauspielern und einem Musiker auf der Bühne aufgeführt. Texte, die mit Humor von den Realitäten unserer globalisierten Konsumgesellschaft sprechen: die Unsichtbaren, die Beschäftigung um jeden Preis, die Verdummung durch das Fernsehen, die Fabrik des Sündenbocks, die einsame Bequemlichkeit, die schlecht geteilte Arbeit? Ein zeitgenössisches Theater über das, was unseren Alltag ausmacht, in dem sich Lachen, Nachdenken und auch Emotionen vermischen

