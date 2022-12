Le moment Folk 129 route de Joyeuse, Lablachère (07)

Le moment Folk
Jeudi 16 février 2023, 19h30
129 route de Joyeuse, Lablachère (07)

avec Elodie Saubin 129 route de Joyeuse, Lablachère (07) Les trois ateliers 129 route de Joyeuse, 07230 Lablachère, France [{« link »: « mailto:elodie.saubin@etik.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/40268 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Atelier régulier Danses folk Maitriser les danses communes en bal folk, progresser, vous sentir à l’aise, apprendre à guider, mais aussi apprivoiser les codes du bal et parvenir à se lâcher, à trouver son style, sa créativité. Et surtout… s’amuser Vous pouvez rejoindre l’atelier à tout moment. Élodie Saubin conjugue la précision des pas traditionnels avec la liberté de mouvements qu’offre le néo-trad. Elle cherche l’épanouissement dans la danse à travers le développement des styles personnels et aime partager la sensibilité des connections. Qualité d’écoute, qualité de geste, ouverture à autrui et aux ambiances, mais aussi mise en mot et en conscience des difficultés que nous traversons dans les bals. Prix libre Informations : elodie.saubin@etik.com source : événement Le moment Folk publié sur AgendaTrad

