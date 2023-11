1er Salon du petit format de la Villa Frouin 129 chemin des villas Hyères, 1 décembre 2023, Hyères.

Hyères,Var

45 artistes exposés toutes disciplines, minimum 5 œuvres originales soit + de 250 créations originales signées au tarif unique de 90€ entièrement reversé aux artistes..

2023-12-01 11:00:00 fin : 2023-12-04 19:00:00. .

129 chemin des villas Villa Frouin

Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



45 artists exhibiting in all disciplines, a minimum of 5 original works, i.e. over 250 signed original creations, at a single price of 90? entirely donated to the artists.

45 artistas que exponen en todas las disciplinas, un mínimo de 5 obras originales, es decir, más de 250 creaciones originales firmadas a un precio único de 90? íntegramente donado a los artistas.

45 ausgestellte Künstler aller Disziplinen, mindestens 5 Originalwerke, d. h. über 250 signierte Originalwerke zu einem Einheitspreis von 90 Euro.

