Marché de Noël à la Tuilerie Bossy 1285 Chemin Du Moulin du Fort Gardanne, 2 décembre 2023, Gardanne.

Gardanne,Bouches-du-Rhône

Les ateliers de la Tuilerie Bossy ouvrent leur portes pour un marché de Noël des “Savoirs-faire”. Artisans créateurs, animations pour enfants, soins esthétique, visites d’ateliers, foodtrucks, caviste et brasseurs seront présents pour vous..

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

1285 Chemin Du Moulin du Fort Tuilerie Bossy

Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Tuilerie Bossy workshops open their doors for a Christmas market of « Savoirs-faire ». Creative craftspeople, children’s activities, beauty treatments, studio tours, foodtrucks, wine merchants and brewers will be on hand.

Los talleres de la Tuilerie Bossy abren sus puertas a un mercado navideño de « Savoirs-faire ». Artesanos creativos, animación infantil, tratamientos de belleza, visitas a los talleres, foodtrucks, vinotecas y cervecerías.

Die Werkstätten der Ziegelei Bossy öffnen ihre Türen für einen Weihnachtsmarkt des « Savoirs-faire ». Kunsthandwerker, Kinderanimationen, Kosmetikbehandlungen, Werkstattbesichtigungen, Foodtrucks, Weinhändler und Brauereien werden für Sie da sein.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme de Gardanne