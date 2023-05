Révéler la Terre, histoires de céramiques 1285 chemin du moulin du Fort, 17 juin 2023, Gardanne.

Gardanne,Bouches-du-Rhône

La Tuilerie Bossy et le Musée du Vieil Aix s’associent afin de mettre à l’honneur la céramique contemporaine, avec deux expositions autour des œuvres de Daphne Corregan et Gilles Suffren.

Du 17 juin au 17 septembre à La Tuilerie Bossy – Gardanne.

1285 chemin du moulin du Fort Tuilerie Bossy

Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Tuilerie Bossy and the Musée du Vieil Aix join forces to honor contemporary ceramics, with two exhibitions based on the works of Daphne Corregan and Gilles Suffren.

From June 17 to September 17 at La Tuilerie Bossy – Gardanne

La Tuilerie Bossy y el Musée du Vieil Aix se unen para rendir homenaje a la cerámica contemporánea, con dos exposiciones basadas en la obra de Daphne Corregan y Gilles Suffren.

Del 17 de junio al 17 de septiembre en La Tuilerie Bossy – Gardanne

Die Tuilerie Bossy und das Musée du Vieil Aix haben sich zusammengeschlossen, um die zeitgenössische Keramik mit zwei Ausstellungen rund um die Werke von Daphne Corregan und Gilles Suffren zu würdigen.

Vom 17. Juni bis zum 17. September in La Tuilerie Bossy – Gardanne

