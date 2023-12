Menu de la St Sylvestre aux Forges 128 rue Sainte Hélène Castets, 31 décembre 2023, Castets.

Castets Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:00:00

fin : 2023-12-31 02:00:00

Mise en bouche et sa coupe de Champagne

***

Terrine de foie gras, confiture de vin landais et magret de canard cuisson d’antan

***

Huîtres de Marennes-Oléron, vinaigre à l’échalotte et Saint-Jacques normandes vanillées

***

Boeuf à la Gordon, millefeuille de pommes de terre à la truffe OU Zarzuela de poissons, raviole de légumes et bisque de langoustine

***

Granité surprise

***

Rose mascarpone chocolat OU sélection de fromages

Pour le menu du Réveillon, choisissez ce qu’il vous plaît :

– le menu complet à 69 €

– mise en bouche + entrée + plat 55 €

– mise en bouche + plat + dessert 55 €

Soirée dansante animée par DJ Dom’s

A partir de 23 h, rejoignez-nous sur la piste de danse et passons ensemble en 2024 (8 € l’entrée avec 1 boisson offerte)

Réservations au 05 58 43 48 16..

128 rue Sainte Hélène Les forges

Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-18 par Côte Landes Nature Tourisme