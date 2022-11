Bal avec le Duo Antithèse et boeuf 128, Rue Oberkampf, Paris (75)

Prix libre

avec Antithèse 128, Rue Oberkampf, Paris (75) 128, Rue Oberkampf, 75011 Paris, France 19 h 30 : initiation au bal folk 20 h 30 : bal folk avec le duo Antithèse Duo de bal folk , avec Marie à la flute traversière et au saxophone et Julien à la guitare et au bouzouki, d'inspiration folk classique d'un coté et rock métal de l'autre, une Antithèse…https://www.facebook.com/Duo.Antithese 22 h 30 : bœuf ouvert à tous Venez découvrir ce bar accueillant, pour déguster des bières, cocktails et tartines de qualité ou des softs. Happy hours jusqu'à 21 h 00.

2022-11-22T19:30:00+01:00

2022-11-22T23:30:00+01:00

