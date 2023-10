Festival Ozarts – Exposition Thomas Pons et Apollo Noir, (Un)related to God 128 Rue Jules Guesde Mézidon Vallée d’Auge, 30 octobre 2023, Mézidon Vallée d'Auge.

Mézidon Vallée d’Auge,Calvados

OZARTS est L’ÉVÉNEMENT culturel automnal de l’Agglomération Lisieux Normandie à destination des 0-26 ans, entièrement GRATUIT, qui t’invite seul.e, en famille ou entre amis, à explorer les cultures numériques et les musiques actuelles, à la croisée des arts sonores et visuels.

(Un)related to God est une exposition en réalité augmentée, fruit de la collaboration du musicien et producteur Apollo Noir et du réalisateur et dessinateur Thomas Pons. Les visiteurs sont invités à observer plusieurs toiles et éléments qu’ils verront s’animer à l’aide d’une tablette numérique. D’étranges personnages sont mis en scène dans un univers en noir et blanc, évoquant le rapport des Hommes au sacré. Le 27 octobre, Apollo Noir et Thomas Pons uniront leurs arts lors d’un live scénique : une expérience musicale résolument hybride et singulière..

Lundi 2023-10-30 14:30:00 fin : 2023-10-31 17:30:00. .

128 Rue Jules Guesde

Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie



OZARTS is the Lisieux Normandie Agglomeration?s autumn cultural event for 0-26 year olds, completely FREE, inviting you, alone, with family or friends, to explore digital cultures and contemporary music, at the crossroads of sound and visual arts.

(Un)related to God is an augmented reality exhibition, the fruit of a collaboration between musician and producer Apollo Noir and director and illustrator Thomas Pons. Visitors are invited to observe several canvases and elements, which they will see come to life using a digital tablet. Strange characters are portrayed in a black-and-white universe, evoking man?s relationship with the sacred. On October 27, Apollo Noir and Thomas Pons will unite their arts in a live performance: a resolutely hybrid and singular musical experience.

OZARTS es el evento cultural de otoño de la Aglomeración de Lisieux Normandie para jóvenes de 0 a 26 años, totalmente GRATUITO, que le invita a usted, a su familia o a sus amigos a explorar las culturas digitales y la música contemporánea, en la encrucijada de las artes sonoras y visuales.

(Des)relacionados con Dios es una exposición de realidad aumentada, fruto de la colaboración entre el músico y productor Apollo Noir y el director e ilustrador Thomas Pons. Se invita a los visitantes a contemplar una serie de lienzos y elementos que cobrarán vida gracias a una tableta digital. Extraños personajes cobran vida en un mundo en blanco y negro que evoca la relación entre el hombre y lo sagrado. El 27 de octubre, Apollo Noir y Thomas Pons combinarán sus artes en una actuación en directo: una experiencia musical decididamente híbrida y singular.

OZARTS ist das KOSTENLOSE Herbst-Kulturevent der Agglomeration Lisieux Normandie für 0-26-Jährige, das dich allein, mit der Familie oder mit Freunden einlädt, digitale Kulturen und aktuelle Musik an der Schnittstelle von Klang- und visueller Kunst zu erforschen.

(Un)related to God ist eine Augmented-Reality-Ausstellung, die aus der Zusammenarbeit des Musikers und Produzenten Apollo Noir und des Filmemachers und Zeichners Thomas Pons entstanden ist. Die Besucher werden eingeladen, mehrere Gemälde und Elemente zu betrachten, die mithilfe eines digitalen Tablets zum Leben erweckt werden. Seltsame Figuren werden in einem schwarz-weißen Universum inszeniert, das die Beziehung der Menschen zum Heiligen thematisiert. Am 27. Oktober vereinen Apollo Noir und Thomas Pons ihre Künste in einem Live-Konzert: ein hybrides und einzigartiges Musikerlebnis.

