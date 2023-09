Le Jour de la Nuit 128 route de l’Etang Saint-Vincent-de-Paul Catégories d’Évènement: Landes

Saint-Vincent-de-Paul Le Jour de la Nuit 128 route de l’Etang Saint-Vincent-de-Paul, 7 octobre 2023, Saint-Vincent-de-Paul. Saint-Vincent-de-Paul,Landes Conférences, animations jeunesse, observation des étoiles aux télescopes, planétarium gonflable, escape game, ateliers ludiques..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

128 route de l’Etang Etang de la Glacière

Saint-Vincent-de-Paul 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



Conferences, children’s activities, telescope stargazing, inflatable planetarium, escape game, fun workshops. Conferencias, actos para jóvenes, observación de estrellas con telescopios, planetario hinchable, juego de escape, talleres lúdicos. Konferenzen, Jugendveranstaltungen, Sternenbeobachtung mit Teleskopen, aufblasbares Planetarium, Escape Game, spielerische Workshops. Mise à jour le 2023-09-26 par OT Grand Dax Détails Catégories d’Évènement: Landes, Saint-Vincent-de-Paul Autres Lieu 128 route de l'Etang Adresse 128 route de l'Etang Etang de la Glacière Ville Saint-Vincent-de-Paul Departement Landes Lieu Ville 128 route de l'Etang Saint-Vincent-de-Paul latitude longitude 43.7654309;-0.9879654

128 route de l'Etang Saint-Vincent-de-Paul Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vincent-de-paul/