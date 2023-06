Les oiseaux de Bercy 128 Quai de Bercy Paris, 23 juillet 2023, Paris.

Les oiseaux de Bercy Dimanche 23 juillet, 19h30 128 Quai de Bercy Participation libre.

Découverte et photo des oiseaux du parc de Bercy

Sur d’anciens entrepôts vinicoles, le Parc de Bercy abrite une riche biodiversité d’oiseaux, venez apprendre à les découvrir et à les photographier au détour d’une allée, d’une pièce d’eau ou d’un escalier.

Une balade qui permettra peut-être de voir rougegorge familier, héron, canards…

Le parc est en effet une zone naturelle artificielle regroupant petit bois, mares, bosquets et fourrés où l’on peut voir avec de la patience une faune assez discrète.

Au programme:

Le cadrage et l’arrière plan

Technique de prise de vue adaptée aux oiseaux

Le gros plan

La couleur et le noir et blanc

Le format d’image

Les points forts:

Découverte de la biodiversité du Parc

Temps d’échange sur les compositions.

L’accompagnement du photographe.

Avec vos appareils photos : smartphone, compact et ou reflex !

Apprenez à faire de belles photos en développant votre regard artistique.

Durée : 1h30

Activité organisée par Gaëtan – Photographe

Infos et réservation sur Econature : https://www.eco-nature.org/experience/les-oiseaux-de-bercy

128 Quai de Bercy 128 Quai de Bercy Paris 75012 Quartier de Bercy Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/les-oiseaux-de-bercy »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/les-oiseaux-de-bercy »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T19:30:00+02:00 – 2023-07-23T21:00:00+02:00

2023-07-23T19:30:00+02:00 – 2023-07-23T21:00:00+02:00

Nature Sortie nature