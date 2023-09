Vieillesses en-chantées 128 Promenade de la Digue Nyons, 5 octobre 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Dans le cadre de la semaine bleue, vieillir ensemble, une chance de se cultiver !.

2023-10-05 16:00:00 fin : 2023-10-05 18:00:00. .

128 Promenade de la Digue La Maison de Pays

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the Semaine Bleue (Blue Week), ageing together, a chance to learn!

Como parte de la Semaine Bleue (Semana Azul), envejecer juntos es una oportunidad para aprender algo nuevo

Im Rahmen der Blauen Woche: Gemeinsam älter werden – eine Chance für die Bildung!

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale