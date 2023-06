L’Explorateur : Les rendez-vous famille – Le cerf-volant : de la fabrication à l’envol (au Havre) 128 Boulevard Clemenceau Le Havre, 26 juillet 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

L’Explorateur été 2023 – Les rendez-vous famille – Le cerf-volant : de la fabrication à l’envol

Il y aura d’abord le temps de la construction d’un cerf-volant avec du matériel adapté à l’âge de l’enfant. Ensuite, si le temps le permet, viendra le moment de l’envol de cerfs-volants, pour le plus grand plaisir de tous les participants !

A partir de 6 ans – Durée : 2h

Tarif : 5€ / duo parent-enfant

Réservation obligatoire.

2023-07-26 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-26 17:00:00. .

128 Boulevard Clemenceau

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



L’Explorateur Summer 2023 – Family events – Kites: from manufacture to flight

First, we’ll build a kite using materials adapted to the child’s age. Then, weather permitting, it’s time to fly the kites, to the delight of all participants!

From age 6 – Duration: 2 hours

Price: 5? / parent-child duo

Reservations required

Verano 2023 Explorer – Eventos familiares – Cometas: de la fabricación al vuelo

Primero habrá tiempo para construir una cometa utilizando materiales adaptados a la edad del niño. A continuación, si el tiempo lo permite, será el momento de hacer volar las cometas, ¡para deleite de todos los participantes!

A partir de 6 años – Duración: 2 horas

Precio: 5 euros / dúo padres-hijos

Reserva obligatoria

L’Explorateur Sommer 2023 – Familientermine – Der Drachen: vom Bauen bis zum Fliegen

Zunächst ist Zeit für den Bau eines Drachens mit altersgerechtem Material. Anschließend, wenn das Wetter es zulässt, kommt die Zeit des Drachensteigens, zur Freude aller Teilnehmer!

Ab 6 Jahren – Dauer: 2 Stunden

Preis: 5? / Eltern-Kind-Duo

Reservierung erforderlich

