Seine-Maritime Café littéraire – rencontre avec deux écrivains amateurs, Simon Cordevant et Toine Bellet 128 bis Rouen, 21 septembre 2023, Rouen. Café littéraire – rencontre avec deux écrivains amateurs, Simon Cordevant et Toine Bellet Jeudi 21 septembre, 19h00 128 bis Gratuit sur réservation C’est un constat, la pratique d’écriture en amateur n’est pas aussi accompagnée que dans d’autres secteurs artistiques et tenter sa chance auprès d’un éditeur est finalement peu répandu. En écho à notre envie de partager le goût de la lecture et de l’écriture et à notre soutien à l’émergence (Prix Premières Paroles, résidences d’écriture…), le festival propose un parcours réservé aux amateurs : des rencontres, des ateliers pour mettre en lumière l’apprentissage de l’écriture, les débuts, la pluralité des moyens d’édition, les chemins de traverse…

Sortez vos manuscrits du tiroir ! ce sont des temps d’échanges, de partage, créés avec et pour des amateurs du texte, des bricoleurs de mots, des faiseurs de pages…

Café littéraire // 2 Stéphane Nappez, auteur, éditeur et cofondateur de Baraques Walden invite à sa table deux auteurs auto-édités Simon Cordevant et Toine Bellet. Il abordera avec eux leurs parcours, leur rapport à l’écriture.

Durée : 1h30 128 bis avenue des Martyrs de la Résistance 76100 Rouen Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://terresdeparoles.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T19:00:00+02:00 – 2023-09-21T20:30:00+02:00

