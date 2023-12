Ciné plein air : Le Père Noël est une ordure 128 avenue de l’Armagnac Roquefort, 1 décembre 2023, Roquefort.

Roquefort,Landes

Venez voir « Le Père-Noël est une ordure » en buvant du vin chaud et en mangeant du pop-corn avec les résidents de l’EHPAD ! Couvrez-vous bien et n’oubliez pas d’amener vos plaids et de quoi vous installer confortablement.

Solution de repli en cas de mauvais temps : dans la salle à manger de l’EHPAD..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . .

128 avenue de l’Armagnac EHPAD

Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and see « Le Père-Noël est une ordure » while drinking mulled wine and eating popcorn with EHPAD residents! Don’t forget to bring your plaids and something to make yourself comfortable.

In case of bad weather, you can fall back on the EHPAD dining room.

Ven a ver « Le Père-Noël est une ordure » mientras bebes vino caliente y comes palomitas con los residentes del EHPAD Abríguese bien y no olvide traer sus plaids y algo para ponerse cómodo.

Reserva en caso de mal tiempo: en el comedor del EHPAD.

Schauen Sie sich « Der Weihnachtsmann ist ein Widerling » an und trinken Sie dabei Glühwein und essen Sie Popcorn mit den Bewohnern des Altenheims! Ziehen Sie sich warm an und vergessen Sie nicht, Ihre Plaids und etwas zum gemütlichen Sitzen mitzubringen.

Ausweichmöglichkeit bei schlechtem Wetter: im Speisesaal des EHPAD.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Landes d’Armagnac